Mika: Sinfonia Pop

Sein Weg bis an die Spitze der Hitparaden verläuft dramatisch: geboren 1983 in Beirut, flüchtet seine Familie 1984 vor dem Bürgerkrieg zunächst nach Paris und dann nach London. Als Kind wird er wegen seiner Legasthenie gehänselt, seine Mutter nimmt ihn von der Schule und unterrichtet Mika selbst. Bereits mit 11 Jahren steht er auf der Bühne des Royal Opera House in der Richard Strauss-Oper "Die Frau ohne Schatten" und schnuppert Bühnenluft. Er studiert am Royal College of Music und landet 2006 mit dem Ohrwurm "Relax" seinen ersten Hit und schafft im Januar 2007 mit "Grace Kelly" den internationalen Durchbruch. Mika wird mit 4 World Music Awards ausgezeichnet, erhält den Echo, einen Brit Award und den NRJ Music Award. 2010 wird er vom französischen Kulturminister zum "Chevalier des Arts et des Lettres" aufgrund seines Wirkens für die Künste und der Literatur in Frankreich und in der Welt ausgezeichnet.