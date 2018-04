2005 geht die wiedervereinte Band auf Reunion-Tour, erhält einen Stern auf dem Walk of Fame und beschließt 2014 die Auflösung. Die Band ist am Ende froh, dass es zu Ende geht. Alle reisen zu den Konzerten in getrennten Bussen und übernachten in verschiedenen Hotels. Man sieht sich zum Soundcheck und dann zur Show, die umso energiegeladener ist: Die Bühne ist die Größte in der Geschichte der Band mit feuerspeienden Flammenwerfern und einem Drumset, dass sich um 360-Grad in der Horizontalen dreht.