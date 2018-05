Mumford & Sons: Dust and Thunder

"Dies war eine der aufregensten Shows die wir im Rahmen der Wilder Mind-Tour gespielt haben. Es war auch das erste Mal, dass wir in Südafrika aufgetreten sind und keiner von uns hat mit diesem herzlichen Willkommen gerechnet", erinnert sich Ted von Mumford & Sons. In Johannesburg entsteht dafür in einer zweitägigen Tag- und Nachtsession das Minialbum "Johannesburg" in Zusammenarbeit mit Baaba Maal, dem berühmtesten Musikers des Senegal, mit der südafrikanischen Indiepogruppe Beatenberg und mit The Very Best, bestehend aus dem malawischen Sänger Esau Mwamwaya und dem schwedischen Elektromusikproduzenten Johan Hugo.