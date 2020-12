Muse: Simulation Theory

Im August 2020 kommt der Film in die Kinos. Regisseur Drake sagt dazu: "Ziel der Simulation Theory war es, den Umfang der elektrisierenden Liveshow festzuhalten und ihre Verbindung zur DNA der Welt, die wir in den vergangenen drei Jahren in unseren Musikvideos aufgebaut haben, zu erweitern. Unheimlicherweise begann die alternative Realität des Films, sich in unser eigenen zu spiegeln."



Das Thema des gleichnamigen Albums, das im November 2018 erscheint, ist die Simulationshypothese, entwickelt im Jahre 2003 vom Philosophen Nick Bostrom. Er nimmt an, dass die meisten gegenwärtigen Menschen Simulationen sind und keine real existierenden Menschen. Menschen leben demnach in einer Computersimulation, die eine Vorgängergeneration erschaffen hat. 2019 gehen Muse damit auf Welttournee. "Aus Fantasie wird Wirklichkeit", umschreibt Sänger und Gitarrist Matthew Bellamy das Thema der Tour, des Films und des Albums, dessen Cover, designt von Paul Shipper, an "Star Wars"- und "Avengers"-Plakate erinnert.



"Filmstarts.de" schreibt dazu: "Muses bislang theatralischste Tournee verwischt die Grenzen zwischen Erzähl- und Konzertfilm, virtuell und realistisch und führt den Betrachter durch ein übernatürliches Spektakel, das die Welt um uns herum infrage stellt".