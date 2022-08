Music Impossible - Mein Song. Dein Sound.

Doro Pesch hat in der Metal-Szene eine Karriere gemacht wie sonst kaum jemand. Mit der Band Warlock feierte sie den internationalen Durchbruch, bevor sie in den 90er-Jahren als Solokünstlerin durchstartete. Bei "Music Impossible" versucht sich die Queen of Metal an einer Pop-Version ihres Songs "Raise Your Fist in The Air".



Mit gerade 22 Jahren ist Mike Singer bereits mit vier seiner Alben auf Platz eins in den deutschen Charts gelandet. Ein Senkrechtstarter als Popsänger und Songwriter. Außerdem war er Jury-Mitglied bei "DSDS" und nahm Teil bei "Let's Dance" und "The Masked Singer". Er traut sich zu, seinen Hit "Deja Vu" als harten Metal-Song zu performen.



Das Verlassen der eigenen musikalischen Komfortzone, der Mut, sich in einem anderen Genre auszuprobieren, die Verzweiflung, wenn es nicht klappt und das Glück und die Erleichterung, wenn man seinen "neuen" Song dann doch erfolgreich auf die Bühne gebracht hat – das sind die Emotionen, die "Music Impossible" zu einer spannenden musikalischen Reise machen und die populären Künstler von einer bisher unbekannten Seite zeigen.