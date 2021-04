Herausgekommen ist ein radikal anderer Film, der mit dramatisch-psychologischen Reenactments Carmen in die Gegenwart stellt: in Schmugglerspelunken, auf die Autobahn und in Disco-Toiletten. Gleichzeitig erzählt der Film eine Annäherung berühmter Interpreten an den Mythos Carmen. Für die Mezzosopranistin Elīna Garanča ist sie als Frau eine "Reflexionsfläche für notgeile Männer“, für Opernregisseur Calixto Bieito dreht sich alles um Carmens Vorgeschichte: Wurde sie missbraucht? Und ist ihr Freiheitsdrang ebenso aussichtslos wie die Situation eines Bullen beim Stierkampf? Ganz unterschiedlich fallen die Urteile der beiden Star-Tenöre Roberto Alagna und Plácido Domingo aus: Ist Don José nur Carmens Spielzeug oder liebt sie ihn wirklich?