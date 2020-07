Das Werk wurde am 9. März 1842 in Mailand uraufgeführt und war ein enormer Erfolg. Die Geschichte erregte die patriotischen Herzen des Mailänder Publikums und machte Verdi in ganz Italien und dem Rest der Welt berühmt. "Nabucco" wurde schon oft in der Arena di Verona aufgeführt, im Jahr 2007 inszenierte Regisseur Denis Krief das Werk in einem spärlichen, modernen Umfeld und ließ so die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Dirgient Daniel Oren glänzen.