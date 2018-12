Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2019

Die Wiener Philharmoniker präsentieren zum Jahreswechsel wieder ein opulentes Programm aus dem unerschöpflichen Repertoire der Strauß-Dynastie, garniert mit Werken einiger zu Unrecht aus dem Blick geratener Zeitgenossen. Das Orchester versteht sich als musikalischer Botschafter Österreichs und möchte allen Menschen seinen Neujahrsgruß im Geiste von Hoffnung, Freundschaft und Frieden übermitteln.



Das Wiener Staatsballett zeigt sich zum Auftakt des neuen Jahres von seiner modernen Seite. Mit zwei Choreografien von Andrey Kaydanovskiy, der selbst den Reihen des Staatsballetts entstammt, ist es in der Wiener Staatsoper und in Schloss Grafenegg in Niederösterreich zu erleben.



Christian Thielemann ist seit 2012 Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle und seit 2013 künstlerischer Leiter der Osterfestspiele Salzburg, 2015 wurde er zum Musikdirektor der Bayreuther Festspiele berufen. Mit den Wiener Philharmonikern verbindet Thielemann eine langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit, die bis ins Jahr 2000 zurückreicht.