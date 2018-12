Norah Jones: Live at Ronnie Scott's

Auf dem Programm des Konzerts in dem 1959 eröffneten Club, in dem die letzten Auftritte von Jimi Hendrix stattfanden, stehen große Hits wie "Don't Know Why", "Out on the Road" und "After the Fall", aber auch der Neil-Young-Coversong "Don't be Denied", den die Tochter des indischen Sitar-Virtuosen Ravi Shankar hypnotisch interpretiert, stilsicher begleitet vom Bassisten Chris Thomas und Schlagzeuger Brian Blade.