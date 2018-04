Erst 2006 können Queen die Rechte an dem Film erwerben, lassen die Filmaufnahmen digital restaurieren und den Ton von den originalen Multitrack-Tonbändern neu mischen. Brian May sagt dazu: "Gegen unseren Willen wurde das Konzert 1984 auf Videokassette veröffentlicht. Es wurde dafür in einer falschen Geschwindigkeit transcodiert, was zur Folge hatte, dass alle Songs in der falschen Tonart zu hören waren. Es war eines von nur drei Konzerten, neben Rainbow 1974 und Budapest 1986, dass wir auf Film produziert haben."