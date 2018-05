Wie immer gut gelaunt, feiert der legendäre Schlagzeuger keine Oldie-Party, sondern präsentiert ein Set mit seinen großen Hits und Nummer 1 Songs seiner Gäste: die beste "All-Starr-Band" aller Zeiten mit Songs wie "It Don't Come Easy", dem Santana-Klassiker "Evil Ways", dem Toto-Hit "Rosanna", dem Mr. Mister Hit "Kyrie Eleison" und den Beatles-Klassikern "Yellow Submarine" und "With a Little Help from My Friends".