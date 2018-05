Rock am Ring 2018

Hadnet Tesfai und Rainer Maria Jilg moderieren auch dieses Jahr wieder live vom Nürburgring

Erstmals 1985 veranstaltet, war "Rock am Ring" ursprünglich als ein einmaliges Ereignis geplant. Aber der große Erfolg - bereits im ersten Jahr kamen unglaubliche 75 000 Besucher - sorgte dafür, dass "Rock am Ring" zum alljährlich stattfindenden Event wurde. 2015 wanderte der Open-Air-Zirkus vom Nürburgring für zwei Jahre auf den Flugplatz Mendig, was der Beliebtheit keinen Abbruch tat. Aber seit 2017 heißt es: Back to the roots! "Rock am Ring" findet seither wieder am Nürburgring statt, an seinem Originalschauplatz.