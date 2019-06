Rock am Ring 2019

Erstmals 1985 veranstaltet, war Rock am Ring ursprünglich als ein einmaliges Ereignis geplant. Aber der große Erfolg – bereits im ersten Jahr kamen 75.000 Besucher – sorgte dafür, dass Rock am Ring zum alljährlich stattfindenden Event wurde. Seitdem ist die Rennstrecke Schauplatz des größten Open Air Festival Deutschlands, allerdings nicht ganz durchgängig: 2015 wanderte der Open Air-Zirkus vom Nürburgring für zwei Jahre auf den Flugplatz Mendig, was aber der Beliebtheit des Musik-Festivals keinen Abbruch tat. Nach dem kurzen Locationwechsel heißt es seit 2017: Back to the roots! Rock am Ring findet seitdem wieder an seinem Originalschauplatz, dem Nürburgring, statt und präsentiert drei Tage lang Live-Musik ganz unterschiedlicher Genres.