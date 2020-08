1. Salut Salon - Augustinum Seniorenresidenz Hamburg

Radikales Kontaktverbot, Isolierung, verschärfte Hygienemaßnahmen – damit hatte auch die Seniorenresidenz Augustinum in Hamburg in den letzten Monaten zu kämpfen. Salut Salon ist es deswegen ein wichtiges Anliegen, auf seiner Truck-Tour bei diesem Seniorenheim an der Elbe vorzufahren und mit einem Musikprogramm der Extraklasse auch den Bewohnern Mut zu machen.