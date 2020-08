Salut Salon - Ein Quartett auf Truck-Tour

Salut Salon hat sich für dieses Vorhaben vier Konzertorte ausgesucht, mit der die Damen kurzerhand die „Norm“ aller Open-Air Bühnen und ihres Publikums auf den Kopf stellen: Sie spielen für die Bewohner und Mitarbeiter der Seniorenresidenz Augustinum an der Elbe, für die Kinder und Trainer der „Rabauken“ des FC St. Pauli, für Familie Meyer, die den Gemüsehof „Wigand und Christian Meyer“ vor den Toren der Elbmetropole betreibt und die Mitarbeiter der Hamburger Kunsthalle, die auch unter erschwerten Bedingungen ihr Kulturprogramm dem Publikum zugänglich machten und machen. So sind die Auftritte des Quartetts (Regie: Ralf Pleger) auch eine musikalische Verbeugung vor den Menschen, die die stillen Helden und Heldinnen aus unserem neuen Leben in der Krise sind.