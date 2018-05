Sommernachtskonzert Schönbrunn 2018

Die Wiener Philharmoniker gelten zu Recht als prominenter Exportartikel Österreichs im Kulturbereich. Das Orchester möchte allen Gästen der Stadt genauso wie den Wienern ein musikalisches Live-Erlebnis bieten und knüpft damit an die letzten Jahre an, denn seit 2004 ist dieses Event sehr erfolgreich. Das Besondere an diesem Konzert ist die weltweite Fernseh-Übertragung in über 80 Länder - wenn auch nicht überall live.