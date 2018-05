Scorpions: MTV Unplugged

Bereits 2001 wagen sich die Scorpions erfolgreich mit ihrem Acoustica-Projekt an akustische Versionen ihrer Hits und präsentieren das Ergebnis in einem Kloster bei Lissabon. Für das MTV Unplugged-Konzert in Athen erweitern die Scorpions das Programm und überraschen mit vielen älteren und teils auch noch nie live gespielten Stücken aus der Bandgeschichte, sowie auch neuen eigenen Stücken. "Als die Idee eines Unplugged-Konzerts an uns herangetragen wurde, haben wir sofort an Griechenland gedacht", erinnert sich Klaus Meine. Und Matthias Jabs ergänzt: "Wir haben großartige Fans in aller Welt, aber die eingefleischtesten Fans kommen aus Griechenland."