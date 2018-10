Sehnsuchtsort Theatertreffen

Ein großer Nostalgiker ist der schweizerische Regisseur Thom Luz, ein Freund der abseitigen Heldinnen und Helden, der sich mit Vorliebe auf die B-Seiten der Geschichte stürzt. In seinem Stück "Traurige Zauberer" am Staatstheater Mainz vereint er Magie, Theater und Musik zu einem romantisch-poetischen Abend voll absurder Komik. In ihrer Inszenierung "89/90", nach Peter Richters gleichnamigem Erfolgsroman, wirft Claudia Bauer einen liebevoll-ironischen Blick auf die Wendejahre. "89/90" zeigt Biographien am Scheidepunkt, ohne dabei jemals in Ostalgie abzudriften.