Sehnsuchtsorte (4/5)

Sein Geburtshaus beherbergt das Tizian-Museum, wo die Filmemacher Renzo Bortolot treffen. Nicht weit davon entfernt lebt der Holzkünstler Mauro Lampo. Wie der alte Meister selbst, wird Mauros Kunst von den Bergen und Landschaften geprägt. Diese Berglandschaften bergen auch viele Gefahren. Mitten in den Dolomiten, im Vajont-Tal in der Provinz Belluno, sind Freiwillige der Bergrettung unterwegs zu einem Einsatz. Sie sorgen für den Schutz und die Sicherheit von Wanderern und Bergsteigern.



In der Universitätsstadt Padua im Süden der Region Venetien sind Tizians Frühwerke zu bewundern. Viele davon zeigen den heiligen Antonius, obwohl bis heute niemand weiß, wie dieser eigentlich ausgesehen hat. Tizians Werke lassen den Betrachter teilhaben an den Ideen des Künstlers - und manchmal auch an den irdischen Bedürfnissen. Mit genau diesen beschäftigen sich die Renaissance-Bäckerin Daniela Storoni und der Eismacher Dario Olivier. Sie weihen die Filmemacher ein in die Geheimnisse der damaligen Rezepte und Kräuter. So bleibt das Vermächtnis Tizians bis heute lebendig.