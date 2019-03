Sehnsuchtsorte (5/5)

1917 malt Picasso seinen letzten Blick auf Barcelona: Es ist die Aussicht auf die Kolumbussäule am Hafen. Picasso ist längst ein berühmter Maler und genießt das Künstlerleben in Frankreich. Doch Barcelona wird zeit seines Lebens eine wichtige Rolle für ihn spielen, die Erinnerung an seine Anfänge.



Das "Museu Picasso" ist Ausdruck seiner engen Verbundenheit mit Barcelona, der Maler hat es durch Schenkungen seiner Frühwerke ermöglicht. Hier arbeitet die Kunsthistorikerin Claustre Rafart. Für sie ist Picasso ein Stadtführer durch das Barcelona seiner Zeit. Mithilfe von alten Fotografien erforscht sie die konkreten Motive in seinen Gemälden.



Die aus Málaga stammenden Picassos ziehen in die Altstadt Barcelonas - in die Nähe des Hafens. Seither hat sich der Strand von Barceloneta sichtbar verändert. Die jahrhundertealte Fischerei-Tradition des Viertels wird zunehmend vom Party-Tourismus verdrängt. Doch einige wenige Fischer gibt es noch in Barcelona - wie Rafael Aguilera und Paco Sanchez.



Auch die Baudenkmale Barcelonas erregen Picassos Aufmerksamkeit bei seinen Streifzügen durch die Altstadt - besonders der Innenhof der gotischen Kathedrale.