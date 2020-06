Seven Songs: Matthias Brandt

Filmemacher, Philosoph und Musiker Theo Roos trifft Promis und Fans an einem Ort ihrer Wahl. An Promis einfach so ranzukommen gelingt nur, wenn sie neugierig auf das sind, was dann passiert. Theo Roos gelingt das, weil er den Vielbeschäftigen ein Angebot macht, für das diese sogar ihr Freizeit opfern: Sie können über Lieblings-Musik sprechen, welche auch immer das ist. Sieben selbstgewählte Songs bzw. Musik-Stücke, die in ihrem Leben eine gewisse Bedeutung haben. Aus den Aussagen, kurzen Ausschnitten der Musik und assoziativen Film-Bildern, die Theo Roos beisteuert, entstehen so 15-minütige Clips, die den Moment des Interviews auf den Punkt und zugleich in einen atmosphärischen Fluss bringen. Sie zeigen Prominente, wie sie vielleicht bislang nicht bekannt waren, lassen den Zuschauer Musik mit anderen Ohren hören – oder sind ganz einfach beste Unterhaltung.