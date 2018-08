Siegfrieds Erben

Was bleibt am Ende eines langen, mächtigen Lebens übrig? Diese Frage stellt sich dem Hunnenkönig Etzel, der um seinen ermordeten Sohn trauert. Er reist nach Worms – um Rache zu nehmen und seinen Anspruch auf das Reich der Burgunder und den Nibelungenschatz geltend zu machen. Doch dort fordern auch Siegfrieds Eltern, das Königspaar Siegmund und Sieglinde aus Xanten, ihr Erbe ein. Ein blutiger Machtkampf beginnt – am Ende sind es jedoch die Frauen, die über das Schicksal der Könige entscheiden.



Das Ensemble unter der Intendanz von Nico Hofmann ist hochkarätig besetzt: Neben Hollywoodstar Jürgen Prochnow als Hunnenkönig Etzel stehen bekannte Schauspieler wie Ursula Strauss, Bruno Cathomas und Wolfgang Pregler auf der Bühne.



In der Rolle von Siegfrieds Sohn Gunther wird Jimi Blue Ochsenknecht sein Theaterdebüt vor dem Wormser Kaiserdom geben. Das künstlerische Team um Regisseur Roger Vontobel setzt sich zusammen aus: Palle Steen Christensen (Bühnenbild), Nina von Mechow (Kostümbild), Ulrik Gad (Lichtdesign) und Clemens Walter (Videodesign).



Die Künstlerische Leitung hat Thomas Laue. Die Musik wird von Matthias Herrmann und Keith O’Brien komponiert. Der mongolische Kehlkopfsänger Enkhjargal Dandarvaanchig singt und spielt auf der Pferdekopfgeige. Weitere sechs Musiker werden die Inszenierung begleiten.