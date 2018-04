Silvesterkonzert aus der Semperoper

Christian Thielemann war Generalmusikdirektor in Nürnberg, an der Deutschen Oper Berlin und bei den Münchner Philharmonikern, bevor er 2012 als Chefdirigent zur Sächsischen Staatskapelle Dresden kam. Ein Jahr später übernahm er die künstlerische Leitung der Osterfestspiele Salzburg. Eine enge Zusammenarbeit verbindet ihn mit den Bayreuther Festspielen, die ihn 2015 zu deren Musikdirektor ernannt haben, sowie den Wiener und Berliner Philharmonikern. Gastspiele führten ihn nach Amsterdam, London und in die USA, nach Israel, Japan und China. Er ist Ehrenmitglied der Royal Academy of Music in London und Ehrendoktor der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar sowie der Katholischen Universität Leuven in Belgien. Im Mai 2015 wurde ihm der Richard-Wagner-Preis der Richard-Wagner-Gesellschaft der Stadt Leipzig verliehen, im Oktober 2016 wurde er mit dem Preis der Stiftung zur Förderung der Semperoper ausgezeichnet. Im gleichen Jahr wurde er darüber hinaus zum Carl Maria von Weber Visiting Professor of Conducting an der Royal Academy of Music in London ernannt.