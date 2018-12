Simply Red: Symphonica in Rosso

Zum zehnten Jubiläum der "Symphonica in Rosso"-Reihe ist der rothaarige Mick Hucknall natürlich ein äußerst passender Gast. Auf die Frage, was für ihn das Besondere bei der Zusammenarbeit mit einem Orchester sei, sagt Mick Hucknall 2016 in einem Interview im niederländischen Fernsehen: "It's the Magic of the Sound. So when you're standing in front, you just hear this huge sound. It's just so beautiful."