Slipknot: Day of the Gusano

2003 folgt die Zusammenarbeit mit der Produzentenlegende Rick Rubin, der bereits für Johnny Cash, den Beastie Boys und Slayer hinter den Reglern saß. 2006 wird der Band für "Before I Forget" der Grammy Award for Best Metal Performance verliehen. Am 4. Mai 2010 scheint das Ende für Slipknot gekommen zu sein: Paul Gray, der Bassist der Band, stirbt in einem Hotel an einer Überdosis Schmerzmittel. Slipknot-Gründungsmitglied Donnie Steele übernimmt 2011 den Bass-Part und sichert das Weiterbestehen der Band, die nach weiteren Umbesetzungen am 9. August 2019 das sechste Studioalbum "We Are Not your Kind" veröffentlicht.