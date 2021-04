Avi Avital, Sabine Meyer und Nils Landgren

Nicht nur auf der Bühne finden sie sich am Ende zu einem Medley zusammen, auch in lockeren Gesprächen zwischen den Sets entdecken sie Gemeinsamkeiten – beispielsweise stammen sie alle aus der Provinz und erinnern sich gerne an vergangene Zeiten zurück. So erzählt Nils Landgren von seinem missglückten ersten Posaunenauftritt im Sinfonieorchester, die in Baden-Württemberg aufgewachsene Sabine Meyer verrät das Geheimnis des perfekten Spätzleteigs ihrer Urgroßmutter und Avi Avital gerät ins Schwärmen beim Blick auf eine Fotografie seines ersten Mandolinenensembles in Be'er Schewa.