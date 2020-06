Kaum ein Orchester verfügt über eine so reiche Kammermusiktradition wie die Sächsische Staatskapelle Dresden. Sie beginnt in ihrer heutigen Form mit der Gründung des Dresdner Tonkünstler-Vereins 1854, der schon bald berühmte Persönlichkeiten wie Franz Liszt, Clara Schumann und den Geiger Joseph Joachim zu seinen Ehrenmitgliedern zählen konnte. Die Kapellmitglieder führten dort gemeinsam Kammermusikwerke „aller, auch der neuesten Zeit“ auf, wie es in den Statuten hieß. So gehörte von Anfang an Johann Sebastian Bach – damals eine Seltenheit – ebenso selbstverständlich zum Repertoire des Vereins wie Wolfgang Amadeus Mozart, der schon bei einem der allerersten Konzertabende im Programm vertreten war. Diese Entdeckerfreude setzt sich heute in der Kammermusikreihe der Staatskapelle in der Dresdner Semperoper fort. Das Streichtrio des hochbegabten tschechischen Komponisten Gideon Klein – 1944 während der Haft im Konzentrationslager Theresienstadt entstanden – ist eine dieser Entdeckungen.