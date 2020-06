Es war die Gemäldegalerie Alte Meister, die Dmitri Schostakowitsch 1960 nach Dresden führte. Schostakowitsch hatte den Auftrag erhalten, die Filmmusik für einen deutsch-sowjetischen Spielfilm über die Rettung der Gemälde der Gemäldegalerie am Ende des Zweiten Weltkriegs zu komponieren. Der Luftkurort Gohrisch nahe Dresden, wo Schostakowitsch untergebracht war, ist seit 2009 Austragungsort des einzigen jährlich stattfindenden Festivals, das diesem Komponisten gewidmet ist: die auf Initiative der Sächsischen Staatskapelle gegründeten Schostakowitsch Tage Gohrisch. Auch der von Schostakowitsch bewunderte Jubilar Ludwig van Beethoven kannte Dresden: Im April 1796 besuchte er für einige Tage die Stadt und gab als Pianist Konzerte, darunter auch am kurfürstlichen Hof. Ob er dabei Gelegenheit hatte, die Hofkapelle – die heutige Sächsische Staatskapelle – zu hören, ist nicht bekannt. Aber zumindest der außerordentliche Ruf des Dresdner Orchesters hatte auch den Wiener Komponisten erreicht, denn 1823 notierte er: »Man hört allgemein, daß die Hofkapelle in Dresden die beste in Europa sey.«