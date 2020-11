Die Regisseurin Anne Lenk ist mit ihrer Inszenierung von Molières „Der Menschnefeind“ zum ersten Mal zum Berliner Theatertreffen geladen. Ihre geschliffen klare Regiearbeit wird maßgeblich unterstützt durch Florian Lösches Bühnenbild, seine Version einer schwarzen Gummizelle. Die Wände bestehen aus Gummiseilen, die vom Boden bis zur Decke, eng an eng, gespannt sind und in denen sich die Figuren bei ihren Auf- und Abtritten immer wieder verfangen. Bemerkenswert ist welche Aufwertung die weilbliche Hauptrolle der Célimène erfährt, gespielt von Franziska Machens, die neben Ulrich Mathes als Alceste, brilliert. Sie agiert als selbstbewusste und selbstbestimmte Frauenfigur. In einem Umfeld geprägt von Eitelkeiten und Unsicherheiten gibt Célimène den Ton an und ist Herrin ihres eigenen Schicksals.