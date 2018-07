Stars gegen Trump - Amerikas neuer Widerstand

Ein Tag in diesem Land ohne Mexikaner ist gar nicht vorstellbar, ohne sie läuft das hier nicht. Was für ein gewaltiges Vermögen diese Mauer kostet! Und sie wird ja nichts nützen. Die Leute sind klug, wer will, kommt unter der Mauer her ins Land!

Die Künste sind wichtig für Amerika, und sie brauchen Unterstützung aus Washington. Ja, sie brauchen in Wahrheit mehr davon – ich bin wirklich überrascht, dass die Regierung den gesamten Kulturetat, der hier sowieso nicht üppig ist, einfach streichen will. Das wäre für viele in diesem Land richtig tragisch!

Von großem Vorteil für die Künste in Amerika ist, dass Privatpersonen ganz bewusst spenden. Viele machen das auch aus Steuergründen – aber das ist okay – sie machen es!