SWAN LAKES

Die Version SWAN CAKE des israelischen Choreografen Hofesh Shechter

Quelle: Jeanette Bak

Mit dieser Inspiration fängt der israelische Choreograf Hofesh Shechter an. Er gilt als einer der spannendsten Bühnenkünstler unserer Zeit. Seine dunklen, rohen, rhythmisch pulsierenden Tanzwelten bersten geradezu vor Originalität und politischer Relevanz. Shechters Alleinstellungsmerkmal ist die einzigartige Körperlichkeit seines Stils in Kombination mit den atmosphärischen Soundtracks, die er selbst komponiert. Diese künstlerische Doppelbegabung wurde geformt durch seine Jahre als Tänzer bei der legendären Batsheva Dance Company und durch sein Musikstudium in Paris. SWAN CAKE ist Shechters erste eigene Kreation für Gauthier Dance und markiert gleichzeitig seinen Start als Artist in Residence bei der Theaterhaus-Company. Statt Schönheit, Reinheit und Klarheit zeigt er uns Getriebene, die kein Heim haben, keinen Ort, keine Wahl – aber Wünsche, Fantasien und Träume. Und lässt uns so verstehen, dass unter der Oberfläche eine ganz eigene Art von Schönheit nur darauf wartet, ans Tageslicht zu kommen.