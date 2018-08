Tanz-Hotspot Monaco

Monaco, das zweitkleinste Land der Welt nach dem Vatikan, wartet mit einem weltberühmten Casino, mit Luxusjachten, Sportwagen in XXL und mondäner Atmosphäre auf. Weniger dagegen ist das Fürstentum für sein exzellentes Engagement in Sachen Tanz bekannt. Dabei spielt Monaco in der Tanzgeschichte des 20. Jahrhunderts eine tragende Rolle: In Monaco nahm die Erfolgsgeschichte der Ballets Russes ihren Ausgangspunkt. 1911 nahm die von Sergei Pawlowitsch Diaghilev gegründete Kompanie ihren Sitz in Monte Carlo.



Prinzessin Caroline, kunstinteressiert und tanzbegeistert, gründete - anknüpfend an die Vergangenheit und auf Wunsch ihrer Mutter Gracia Patricia - in den 1980er-Jahren ebenfalls eine Tanzkompanie: Les Ballets de Monte Carlo. Heute ist das Ensemble wichtigster Kulturbotschafter des Zwergenstaates und durch viele Tourneen und Neuproduktionen Aushängeschild der Monegassen weltweit.