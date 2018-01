William Forsythe wurde am 30. 12. 1949 in New York geboren. Zu Beginn seiner Karriere als Tänzer und Choreograph war er Mitglied des Joffrey Ballet in New York und ab 1973 des Stuttgarter Balletts.



Mit seinen neuartigen Stil als Choreograph gilt Forthyse als Visionär und Erneuerer des zeitgenössischen Tanzes. Das Besondere an seiner Arbeit war von Anfang an sein Verständnis von Ballett als einer lebendigen Sprache, die man nicht wie ein totes Objekt immer wieder auf genau die gleiche Weise sprechen kann. Er führte das Ballett mit zahlreichen anderen Disziplinen aus Kunst und Wissenschaft zusammen. Beeinflusst von George Balanchine entwickelte er eine eigene am Neoklassizismus orientierte, streng mathematische, zugleich bildhaft-sinnliche Tanzsprache. Großes Aufsehen erregte 1982 am Nederlands Dans Theater seine Choreographie "Gänge - ein Stück über Ballett". 1984 übernahm Forthyse die künstlerische Direktion des Balletts der Städtischen Bühnen Frankfurt/Main. Er führte dieses Ensemble rasch zu internationalem Ruhm. So schrieb man es maßgeblich seiner Arbeit in Frankfurt zu, dass das ursprünglich klassisch orientierte Ballett eine neue Berechtigung als dynamische Kunstform des 21. Jahrhunderts bekam.