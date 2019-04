Mit seinem symphonischen Projekt gelingen Alan Parsons Neuinterpretationen seiner Songs abseits von langweiligen Cross-Over Klischees. Die Setlist umfasst an diesem Abend 21 Songs aus der Zeit von 1976-1987 mit Stücken der Alben "Tales of Mystery and Imagination", "I Robot", "Pyramid", "The Turn of a Friendly Card", "Eye in the Sky", "Ammonia Avenue", "Vulture Culture", Stereotomy" und "Gaudi". Unter der musikalischen Leitung von Dirigent Alejandro Posada schaffen Chor und Orchester eine satte Klangkulisse in perfekter Synchronität mit Alan Parsons' Band. Vor allem Sänger P.J. Olsson weiß mit seinem satten Timbre zu begeistern und Gitarrist Alastair Greene zeigt sich als virtuoser Gitarrist mit amtlichem Gitarrensound.