Theater: ein Fest! Steirischer Herbst

Er zeigt sein choreografisches Konzert mit menschlich-maschineller Besetzung "Oh Magic" im Dom im Berg.



Ein Hauptprojekt zum Geburtstag des Festivals ist die Adaption von Elfriede Jelineks Opus Magnum "Die Kinder der Toten" durch das Nature Theater of Oklahoma. An Originalschauplätzen des Romans entsteht während des Festivals größtenteils auf Super 8 ein Experimentalfilm. Eric Mayer spricht mit der weltweit gefeierten Performancegruppe aus den USA über das ambitionierte Projekt.



Die Festivalintendantin Veronica Kaup-Hasler verabschiedet sich mit der Jubiläumsausgabe vom Steirischen Herbst und führt durch die verschiedenen Installationen im Festivalzentrum im Palais Attems im Herzen von Graz.