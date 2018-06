Theater: Ein Fest!

Eric Mayer trifft auf den finnischen Künstler Taneli Törmä, der mit seiner Gruppe Location X die dreiteilige Klang-Installation "Cover" präsentiert, in der Tanz und Klang miteinander verschmelzen. Die Choreografin Gunilla Lind hält in ihrem Stück "V.O.M.P." unserer zum Teil wahnhaft nach Schönheit strebenden Gesellschaft den Spiegel vor und fragt: Was ist schön? Auch die dänische Choreografin Stephanie Thomasen wirft mit ihrer nachdenklichen Tanzperformance "TRO" eine nicht weniger spannende Frage auf: die Glaubensfrage.



Außerdem besucht Eric Mayer die Akrobatik-Performance "opHAV" im Hafen Kopenhagens und den dreiteiligen Ballettabend "The Generator".