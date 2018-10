Theater: Ein Fest!

Die Choreografin Nadia Beugré, die mit ihrem Stück "Legacy" den Frauen der Elfenbeinküste für deren Kampf um ihre Freiheit, Rechte und Würde, Tribut zollt.



Nina Sonnenberg schaut sich zudem David Dawsons Interpretation des Liebesklassikers "Tristan & Isolde" an, sowie die Klanginstallation "Longplayer" des britischen Musikers Jem Finer. Darüber hinaus spricht sie mit der amerikanischen Komponistin und musikalischen Leiterin Toshi Reagon, die in der post-apokalyptischen Musikoper "Octavia E. Butler's Parable of the Sower" die letzten zwei Jahrhunderte "black music" thematisiert. Holland Festival: Ein Fest!