Theater: Ein Fest!

Seiltänzer sind dabei, wenn die französische Straßentheatergruppe "Compagnie Transe Express" mit ihrem großen Akrobatik-Spektakel "Mù – Cinématique des fluides" das Kunstfest eröffnet. Nina Sonnenberg schaut sich außerdem den mit Corinna Harfouch und Susanne Wolff hochkarätig besetzten Shakespeare-Klassiker "Macbeth" an. Die belgischen Künstlerinnen Audrey Dero und Griet Herssens wecken mit ihrem Gedanken-Kurztrip "Trip tout petit" die Reiselust.



Weimar erkundet Nina Sonnenberg anhand der performativen Stadtführung "Zwischen den Zeiten" von Anke Heelemann. All das wird begleitet und eingebettet in den Bauhaus-Schwerpunkt des diesjährigen Festivals. Das Kunstfest Weimar: Ein Fest!