Nina Sonnenberg schaut sich an, wie soziale, kulturelle und wirtschaftliche Ungleichheiten in Deutschland und Europa die Menschen beeinflussen.



Außerdem erfährt Nina Sonnenberg in der Sendung, wie Gob Squad seine Zuschauer dieses Jahr mit der Produktion "Creation (Pictures for Dorian)" über den Wert des Körpers in der kapitalistischen Gesellschaft nachdenken lässt.



Auch schaut sie sich Laura Uribes mehrperspektivisches Dokumentartheater "Mare Nostrum" an.



Die Performancegruppe pulk fiktion beschäftigt sich in "All about nothing" mit dem Teufelskreis von Kinderarmut.



Den Balkan, besser gesagt das fiktive Dorf "Konak", erkundet Nina Sonnenberg in der Performance des Wiener Künstler-Kollektivs God's Entertainment. Sie verlässt ihre Komfortzone und begibt sich zusammen mit den Zuschauern an den Rand ihrer persönlichen Grenzen. Politik im Freien Theater: Ein Fest!