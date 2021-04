Maria Stuart

Maria ist die schönere, die strahlendere, von Verehrern umworbene, die selbst aus dem Kerker heraus den Männern noch den Kopf verdreht und sie zu Befreiungsaktionen oder Mordanschlägen auf die englische Königin animiert. Beides scheitert mehrmals. Maria merkt bald, dass ihr die bedingungslose Treue ihrer Anhänger nicht immer zum Vorteil gereicht und schließlich ihr tödliches Schicksal zementiert. Elisabeth zaudert, findet in den widersprüchlichen Meinungen ihrer Berater keine Hilfe und steht mit der Entscheidung, was mit der verhassten Rivalin passieren soll, vollkommen allein da. Marias Fürsprecher erhoffen sich von einem Aufeinandertreffen der beiden Königinnen Rettung für die Inhaftierte. Doch Marias Stolz wird ihr zum Verhängnis und die Begegnung endet in einem Wortgefecht, einem Sprach-Duell, das Elisabeth zutiefst erniedrigt. Schließlich unterzeichnet sie das Todesurteil, steht jedoch nicht zu ihrer Entscheidung, sie will den Tod Marias, aber nicht die Verantwortung dafür tragen. Berater, engste Vertraute, alle wenden sich von ihr ab. Es ist einsam an der Spitze.