William Shakespeares "Ein Sommernachtstraum" hat so viele Ebenen und Handlungsstränge, dass man schon mal den Überblick verlieren könnte. In der Inszenierung vom Theater Basel wagt sich eine Gruppe von Lehrer*innen an den komplexen Klassiker und taucht dabei immer tiefer ein in die Welt der griechischen Mythen, wie auch in den Zauberwald, in dem Oberon und Titania den eigenen Ehezwist auf dem Rücken zweier Pärchen der Athener Aristokratie austragen und sie dabei fast um den Verstand bringen. An Oberons Seite der getreue und loyal ergebene Puck, der mit besten Absichten am Ende das Chaos immer nur noch größer macht. Doch allen Intrigen und Zaubertränken zum Trotz, die Liebenden finden am Ende zueinander und auch die Hochzeit des Königspaares von Athen kann wie geplant stattfinden. Der Schuldirektor und seine Frau werden zu Oberon und Titania, der Geschichtslehrer zur schönen Helena, die anfangs zurückhaltende Ethiklehrerin zu einem furiosen Puck und dabei wollte das Kollegium ursprünglich doch nur "Pyramus und Thisbe" einstudieren.