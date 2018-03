"Nous n'avons pas peur" (Wir haben keine Angst) ist das kämpferische Motto der Wiederholungskonzerte am 6. und 7. Dezember 2015. Der emotionale Höhepunkt des Konzerts am 7. Dezember ist der Gastauftritt der Eagles of Death Metal, die am 13. November 2015 im Pariser Club Bataclan Ziel der Terroristen waren und nun zusammen mit U2 im Finale auf der Bühne stehen. Davor präsentieren U2 eine Show voller Superlative: Alles beginnt auf der Hauptbühne ohne große bühnentechnische Effekte, wie in einem Club. Danach bespielen U2 zwei Bühnen, die durch einen Catwalk verbunden sind über dem ein riesiger, quer durch die Halle begehbarer Videoscreen schwebt.