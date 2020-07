Mehrmals von der Zensur abgelehnt und ebenso oft überarbeitet, basiert das Libretto von Antonio Somma auf dem Widerstreit der Gefühle, die den Monarchen plagen und auf den Intrigen und Machtstreitereien am Hofe. Die Zensurbehörden verlangten ein Verlegen des Geschehens in ein Land außerhalb Europas, weshalb "Un ballo in maschera" im Boston des 17. Jahrhunderts spielt. Die Oper ist ein Wechselspiel zwischen Tragödie und Komödie, Freude und Verzweiflung, Leidenschaft und Drama und ist getragen von Zynismus, Pessimismus und Enttäuschung.