Verleihung des 54. Grimme-Preises 2018

Zusammen mit dem Preis der Marler Gruppe und der besonderen Ehrung des Deutschen Volkshochschulverbands DVV gibt es in diesem Jahr insgesamt 64 Preisträgerinnen und Preisträger.



Durch den Abend führt die Journalistin und Moderatorin Annette Gerlach. Die Musik stammt von der deutschen Popband Woods of Birnam. Die Band besteht aus vier Musikern rund um den Schauspieler und Musiker Christian Friedel, der selbst in gleich zwei Grimme-Preis-Nominierungen mitspielt - in dem Fernsehfilm "Zuckersand" und in der Serie "Babylon Berlin".



Der Grimme-Preis gilt als die bedeutendste Auszeichnung für Fernsehproduktionen im deutschsprachigen Raum. Ausgezeichnet werden Sendungen, die die spezifischen Möglichkeiten des Mediums auf hervorragende Weise nutzen und innovative und qualitative Anstöße geben. Aus den zahlreichen Einreichungen wurden über 70 Produktionen nominiert und der Jury zur Beratung und Entscheidung übergeben.