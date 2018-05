Von der Seebühne Bregenz "Carmen"

Dass Bregenz ein einzigartiger Schauplatz ist, hat man auch in Hollywood verstanden und in "Ein Quantum Trost" James Bond quer über das Festspielgelände gejagt. Berühmt ist die Seebühne für ihre spektakulären Bühnenbilder, und die Britin Es Devlin reizt hier alle Möglichkeiten aus: Die Künstlerin, die auch schon die Bühnenshows von Popstars wie Adele, U2 oder Take That in Szene gesetzt hat, zaubert das Flair Andalusiens mit Bildprojektionen und Videoelementen auf den See. Den besonderen "Kick" erhält die Inszenierung durch die Stunt-Truppe von Ran Arthur Braun mit Action-Einlagen und waghalsiger Akrobatik.