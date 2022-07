Von der Seebühne Bregenz: "Madame Butterfly"

Mit Übertragungen von "Carmen" (2017) und "Rigoletto" (2019) brachte das ZDF schon die letzten beiden spektakulären Produktionen der weltgrößten Seebühne auf den Bildschirm. Auch 2022 ist das ZDF wieder mit dabei, wenn Bregenz nun erstmals "Madame Butterfly" auf den Spielplan hebt, Puccinis japanische Tragödie.



Die Geisha Cio-Cio San, genannt Butterfly, schwelgt im Glück, als sie der amerikanische Marineleutnant Pinkerton zur Frau nimm. Sie feiern ihre Liebe in einem fulminanten Duett. Doch schnell prallen Welten und Werte aufeinander, denn während sich Pinkerton frei fühlt und nach Rückkehr in seine Heimat eine Amerikanerin heiratet, wartet Butterfly voll Liebe, Hoffnung und Sehnsucht drei Jahre lang auf die Rückkehr ihres Mannes – zusammen mit dem gemeinsamen Kind und umsorgt von ihrer Dienerin Suzuki. Ihre berühmte hoffnungsvolle Arie "Un bel dì vedremo" trifft mitten ins Herz. Als Pinkerton endlich wieder auftaucht, bringt er seine amerikanische Frau mit - und Cio-Cio San trifft eine unumstößliche Entscheidung.



Andreas Homoki und sein Bühnenbildner Michael Levine ziehen für dieses bewegende Seelentableau alle Register und vereinen japanische Poesie und feine Landschaftsmalerei in einem grandiosen Bühnenbild. 1340 Quadratmeter misst das gigantische Blatt, auf dem sich das dramatische Geschehen entfaltet: auf 33 Metern Breite und in bis zu 23-Metern-Höhe.



Natürlich spielt der Bodensee nicht nur als idyllische Kulisse im Hintergrund mit, sondern wird in die Handlung einbezogen, etwa bei dem beeindruckenden Auftritt des Fürsten Yamadori in einem prächtig fahnengeschmückten Boot.



7000 Zuschauer werden den Festspielsommer über jeden Abend auf den Tribünen der Seebühne ein unvergessliches Opernerlebnis genießen, insgesamt wird die "Butterfly" knapp 200.000 Besucher an den Bodensee locken.



Inszenierung: Andreas Homoki

Bregenzer Festspielchor, Prager Philharmonischer Chor

Wiener Symphoniker

Musikalische Leitung: Enrique Mazzola