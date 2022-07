"Wacken – Der Film" ist ein Festivalfilm, wie es ihn noch nicht gegeben hat – über ein Festival, das es so sonst nirgendwo gibt. Nicht nur für Musikfans und die Metalcommunity ein Erlebnis für alle Sinne, sondern auch für die, die noch nie einen Fuß ins "Holy Wacken Land" gesetzt haben – für alle wird "Wacken - Der Film" eine eindrucksvolle Reise in das faszinierende Paralleluniversum der W:O:A-Community.

Für "Wacken - Der Film" haben Regisseur Norbert Heitker und sein Team (sechs Kamera-Units, 18 Kameras) das komplette Festivalgeschehen an allen Festivaltagen gefilmt. Mit dem entstandenen Film ist man direkt dran. An den Bands, an den Musikern und natürlich an den Fans. Man steht mit Deep Purple vor ihrem Auftritt auf der Bühne, sieht wie sich der Vorhang öffnet und gleitet in der untergehenden Sonne zu den ersten Takten von "Smoke on the Water" über ein endloses Meer von Menschen. Man erlebt Alice Cooper, Deep Purple, Motörhead und Rammstein und spürt, dass Wacken auch für sie alles andere als Alltag ist. Man begleitet junge Bands, die den "Metal Battle" gewinnen wollen und auch schon bald zu den Großen gehören könnten. Man erlebt Fans, die aus Taiwan, den USA, Indien und Deutschland anreisen, geht mit ihnen in die Zeltstädte und erlebt, wie sie das Freibad von Wacken zur erweiterten Partyzone erklären. Und man ist ganz einfach fasziniert von der Euphorie der Festivalbesucher, die trotz ihres oft martialischen Aussehens friedlich und ausgelassen miteinander feiern.