Status Quo ist die Band der Superlative: Seit ihrem ersten Hit "Matchstick Men" aus dem Jahr 1968 landeten sie sage und schreibe 61 Chart-Hits, darunter "Rockin' All Over The World", "Whatever You Want" oder "Down Down". Schon 1991 erhielten sie einen Eintrag ins "Guinness Buch der Rekorde", als die Band um Francis Rossi und Rick Parfitt in Großbritannien in knapp zwölf Stunden vier Shows in vier ausverkauften Konzertarenen spielten. Bis heute hat Status Quo über 120 Millionen Tonträger verkauft und ist seit 50 Jahren auf Tour, inzwischen leider ohne den "wilden alten Mann des Rock’n’Roll": Gitarrist Rick Parfitt verstarb am 24. Dezember 2016. Für ihn steht der 38-jährige Leon Cave auf der "Harder-Stage" des Wacken Open Air 2017.