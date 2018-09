Weihnachten mit dem Bundespräsidenten

Klaus Florian Vogt gehört weltweit zu den bedeutendsten Tenören seines Fachs. Bis 1997 war der gebürtige Holsteiner zunächst Hornist im Philharmonischen Staatsorchester Hamburg. Währenddessen studierte er Gesang in Lübeck. Nach seinem ersten Engagement am Landestheater Flensburg sammelte er ab 1998 als festes Ensemblemitglied der Dresdner Semperoper wichtige Erfahrungen unter Dirigenten wie Giuseppe Sinopoli und Sir Colin Davis, bevor er 2003 seine Karriere als freischaffender Künstler startete. Heute gehören vor allem dramatische Partien zu seinem Repertoire. Seit seinem Lohengrin-Debüt in Erfurt gilt er in dieser Rolle bei den Bayreuther Festspielen, an der New Yorker Met, in Paris, Tokio, Wien oder an der Mailänder Scala geradezu als Idealbesetzung. Aber auch als Konzertsänger feiert er international große Erfolge. Besondere Auszeichnungen bestätigen immer wieder sein außergewöhnliches Können, so wurde er 2012 mit dem ECHO KLASSIK als „Sänger des Jahres“ geehrt.