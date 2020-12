Weihnachten mit Jonas Kaufmann

"Denk ich an Weihnachten, dann steigen viele Erinnerungen in mir auf", sagt Jonas Kaufmann. "So wird es wohl jedem ergehen. Weihnachten ist das Fest des Innehaltens, des Sich-Erinnerns. Es ist das Fest der Freude und der Lichter. Und diese Lieder rufen in mir glückliche Erinnerungen an die Freuden der Weihnachtszeit wach, von dankbarer Andacht bis zu turbulenten Festen mit Freunden und Verwandten."



Doch auf dem Programm stehen nicht nur die traditionellen deutschen Lieder. Zu den Klängen internationaler "Weihnachts-Hits" von "Minuit, chrétiens" bis zu "I'm Dreaming Of A White Christmas" führt Jonas Kaufmann auch in die winterliche Landschaft und ins adventliche Treiben im benachbarten Salzburg. Und als besonderes "Schmankerl" singt er in der intimen Atmosphäre der kleinen Stille-Nacht-Kapelle auch zwei alpenländische Weihnachtslieder zur Harfenbegleitung.